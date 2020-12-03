Бывший нападающий Барселоны Лобо Карраско убежден, что клуб не сможет продлить контракт с Лионелем Месси.

Кандидаты в президенты "блаугранас" обещают сохранить аргентинца, но Карраско, который имеет хорошие связи в клубе, считает иначе.

Возвращение Неймара и назначение топ-тренера – кандидат в президенты Барселоны обещает революцию

"Барселона не имеет денег, чтобы платить Месси в следующем году. То, что говорят кандидаты, – пустая болтовня. Месси скорее всего уйдет", – заявил Карраско в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021-го, и уже в январе аргентинец может начать переговоры с другими клубами.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"