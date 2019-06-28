Барселона не хочет платить клаусулу Гризманна – возможен обмен

Руководство испанской Барселоны пытается уменьшить стоимость перехода форварда мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Представители Барселоны и Атлетико провели встречу для согласования перехода чемпиона мира, сообщает L'Equipe.

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Пока планируется, что трансфер состоится на следующей неделе. В понедельник, 1 июля, клаусула Гризманна автоматически снизится с 200 млн евро к 120 млн. Однако, боссы "блаугранас" не против заплатить за форварда еще меньше и могут включить в соглашение кого-то из своих игроков.

Им мог бы стать Нелсон Семеду. Португалец давно находится в сфере интересов "матрасников", но недавно Барса заявила, что Семеду не продается.

Кроме того, по информации издания, возможный возврат Неймара на Камп Ноу никоим образом не влияет на трансфер Гризманна. Француз должен перебраться в Каталонию при любом итоге переговоров с ПСЖ относительно бразильца.

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