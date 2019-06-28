toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Барселона не хочет платить клаусулу Гризманна – возможен обмен

12:06 55 Читати українською
Барселона не хочет платить клаусулу Гризманна – возможен обмен
Антуан Гризманн / Reuters

Руководство испанской Барселоны пытается уменьшить стоимость перехода форварда мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Представители Барселоны и Атлетико провели встречу для согласования перехода чемпиона мира, сообщает L'Equipe.

Барселона официально подписала Нето

Пока планируется, что трансфер состоится на следующей неделе. В понедельник, 1 июля, клаусула Гризманна автоматически снизится с 200 млн евро к 120 млн. Однако, боссы "блаугранас" не против заплатить за форварда еще меньше и могут включить в соглашение кого-то из своих игроков.

Им мог бы стать Нелсон Семеду. Португалец давно находится в сфере интересов "матрасников", но недавно Барса заявила, что Семеду не продается.

Кроме того, по информации издания, возможный возврат Неймара на Камп Ноу никоим образом не влияет на трансфер Гризманна. Француз должен перебраться в Каталонию при любом итоге переговоров с ПСЖ относительно бразильца.

"Мне не нравится Месси, Милнер – лучший": ван Гал испортил день рождения лучшему игроку мира

blog_ava
Міг перейти в Динамо замість Шахтаря, автор унікального рекорду збірної України – головне із життя Андрія Пятова
08:00
229
Теги
Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Барселона Барселона Испания Трансферы Нелсон Семеду Нелсон Семеду Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
34
мин
Венесуэла
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук