Барселона не готова переплачивать за трансфер Обамеянга

Руководство Барселоны не рассчитывает на серьезные расходы ради нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

Каталонцы сделают еще одну попытку подписать звезду "канониров" в последние дни января, передает Telegraph.

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Барселона опасается, что финансовые аппетиты Арсенала окажутся слишком большими. "Блаугранас" не хотят платить за Обамеянга более чем 50 млн фунтов. На цену габонца влияет и его контракт с лондонским клубом, который истекает уже через 18 месяцев. Если Арсенал не согласится на финальное предложение Барселоны, то действующие чемпионы Испании окончательно сконцентрируются на переходе Родриго из Валенсии.

К слову, Обамеянг занимает четвертое место бомбардирской гонки АПЛ, имея в своем активе 14 голов и один ассист.

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