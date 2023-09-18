Полузащитник Барселоны Педри вернётся на поле не раньше середины октября.

Педри получил травму квадрицепса бедра в конце августа и, как ожидалось, выбыл минимум на полтора месяца.

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Как информирует Diario Sport, главный тренер Барселоны Хави не хочет форсировать возвращение Педри – форма и физические кондиции Гави, Френки Де Йонга, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана позволяют не рисковать при восстановлении полузащитника.

Ожидается, что через несколько дней Педри приступит к индивидуальным тренировкам на поле – сейчас он занимается в тренажерном зале. Он сможет сыграть за Барселону после следующей международной паузы в октябре. План Хави состоит в том, чтобы Педри был доступен к матчу с Реалом 28 октября.

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