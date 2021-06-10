Аргентинец до сих пор не получил от клуба официального предложения о продлении контракта, утверждает Marca.

Бекхэм уже работает над переездом Месси в МЛС

Пока все ограничивается разговорами с Жоаном Лапортой. Президент Барселоны хочет сохранить главную звезду, однако договориться на максимально выгодных условиях. Идеальный план – продлить контракт Месси на два года с зарплатой 50 млн евро "грязных" за каждый сезон. Затем Лео предложат на 10 лет стать послом "блаугранас" с окладом 10 млн евро.

Добавим, что Месси провел в прошлом сезоне 47 матчей, отличился 37 голами и 14 ассистами. Уже 30 июня нападающий может получить статус свободного агента.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує