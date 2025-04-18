Несмотря на то, что в финале Кубка Испании будет Эль-Класико, Барселона планирует сдержанно отпраздновать триумф в битве с принципиальным соперником.

Финал Кубка Испании запланирован на 26 апреля, а уже через 4 дня Барселоне предстоит сыграть в первом полуфинале Лиги чемпионов против Интера. Именно поэтому Ганс-Дитер Флик хочет ограничить празднование команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что Барселона не будет устраивать громких вечеринок, а обойдется лишь скромным командным ужином в отеле в Севилье.

Напомним, уже 30 апреля Барселона встретится с Интером в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 6 мая, обе встречи начнутся в 22:00.

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