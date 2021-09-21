Рональд Куман может быть спокойным за свою работу в Барселоне по крайней мере до четверга.

Рональд Куман будет готовить команду "блаугранас" к матчу 6-го тура Ла Лиги против Кадиса, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на осечку в поединке с Гранадой (1:1), боссы Барсы не будут торопиться с увольнением нидерландского специалиста. Они готовят платформу для нового проекта, который и должен будет возглавить новый тренер.

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Ранее отмечалось, что судьба Кумана решится после поединков против Гранады, Кадиса и Леванте. Слухи о потенциальном уходе нидерландского специалиста появились в прессе после неудачного старта в Примере и разгрома от Баварии (0:3) в Лиге чемпионов.

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