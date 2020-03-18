Барселона не будет чемпионом Испании, если Примеру не удастся возобновить – федерация четко обозначила свою позицию

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес рассказал о главных приоритетах в решении относительно дальнейшей судьбы Примеры 2019/20.

"Было бы несправедливо завершить сезон таким, какой он есть сейчас. Это была бы огромная несправедливость, ведь турнирная ситуация в конце могла бы существенно отличаться от нынешней.

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Аннулирование сезона также не подходит. Как мы собираемся забрать призы команд, которые выигрывали в течение сезона? Мы хотим, чтобы сезон закончился. Ходили разговоры о том, чтобы вернуть сезон до первого круга, но этого также не будет. Кто-то может получить награду за ту позицию, которой сейчас уже нет. Нам нужно только закончить сезон. До 30 июня было бы идеально", – цитирует Рубиалеса AS.

Напомним, пауза в чемпионате Испании рассчитана до 22 марта, но, скорее всего, ее придется продлевать.

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