Барселона назначит легенду клуба главным тренером дубля
17:10 - Читати українською
Знаменитый мексиканец Рафаэль Маркес возвращается в Каталонию.
Рафаэль Маркес возглавит Барселону Б, сообщает Relevo. Жоан Лапорта решил сделать ставку на мексиканца, который сможет готовить кадры для команды Хави.
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До этого дубль Барселоны тренировал Серхи Бархуан (он же привез главную команду в Киев на матч с Динамо после отставки Кумана). Теперь ему найдут новую роль в клубе.
Маркес отыграл за Барселону 7 сезонов в нулевых. Закончил карьеру он в родном Атласе, а тренерский опыт имеет лишь в молодежной команде скромной Алькалы.
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