Рафаэль Маркес возглавит Барселону Б, сообщает Relevo. Жоан Лапорта решил сделать ставку на мексиканца, который сможет готовить кадры для команды Хави.

Барселона представила золотую форму на следующий сезон – упоминание о важном юбилее города

До этого дубль Барселоны тренировал Серхи Бархуан (он же привез главную команду в Киев на матч с Динамо после отставки Кумана). Теперь ему найдут новую роль в клубе.

Маркес отыграл за Барселону 7 сезонов в нулевых. Закончил карьеру он в родном Атласе, а тренерский опыт имеет лишь в молодежной команде скромной Алькалы.