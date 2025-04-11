Капитан каталонцев Марк-Андре тер Штеген в начале сезона получил травму и "кулес" пришлось быстро подписывать Войцеха Щенсны. Барселона рассматривает возможность усилить команду еще одним голкипером.

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Как сообщает CatalunyaRadio, Деку внимательно следит за выступлениями Алехандро Ремиро из Реал Сосьедада. Спортивный директор Барселоны хотел бы видеть голкипера в составе команды Флика. Впрочем, переход не состоится этим летом. "Кулес" рассчитывают подписать Ремиро после завершения сезона 2025/26.

Напомним, что испанский вратарь выступает за Реал Сосьедад с 2019 года. В общем он сыграл за свою команду в 263 матчах во всех турнирах, в 110 встречах Ремиро удалось сохранить свои ворота "сухими".

К слову, Алехандро вызывается регулярно в сборную Испании, с которой он получил титул чемпиона Европы в 2024 году.

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