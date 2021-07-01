Хавбек Барселоны Миралем Пьянич может покинуть каталонский клуб этим летом – "блаугранас" уже нашли замену.

Барселона рассматривает вариант с трансфером Брозовича, если Пьянич покинет каталонский клуб, сообщает журналист Руди Галлетти в своем твиттере.

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Ранее сообщалось, что босниец уже обращался к руководству "блаугранас" с просьбой отпустить его. Миралем провел 1295 минут на поле в сезоне 2020/21, не записав ни одного результативного действия в свой актив.

Добавим, что контракт Брозовича с Интером рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне хорват сыграл в 42 матчах за "нерадзурри" во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 7 ассистов.

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