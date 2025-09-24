После того, как стало известно, что Гави рискует пропустить от 4 до 5 месяцев из-за травмы, руководство Барселоны решило рассмотреть возможность приобретения замены, информирует Fichajes.

Барселона потеряла Гави на длительный срок

Первым в списке Ганси Флика есть имя Кобби Майну. Каталонцы попытаются договориться о переходе 20-летнего полузащитника Манчестер Юнайтед зимой. Сам англичанин потерял место в основе "красных дьяволов" и даже требовал трансфера летом, поскольку не видел себя в планах Рубена Аморима.

Сообщается, что Барселона может предложить манкунианцам аренду с опцией выкупа.

В сезоне 2025/26 Кобби Майну провел лишь 166 минут на поле в составе Манчестер Юнайтед. На его счету один ассист в четырех встречах.

