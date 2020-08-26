Барселона нашла замену Суаресу в Манчестер Сити, – AS

Испанская Барселона начала поиск замены для многолетнего основного форварда команды Луиса Суареса. Менеджмент "блаугранас" обратил внимание на английскую Премьер-лигу.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус может переехать на Камп Ноу, сообщает AS.

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Тренерский штаб Барсы во главе с Рональдом Куманом заинтересован в подписании бразильца и видит его идеальной заменой Суаресу. Представители каталонцев уже вышли на боссов "горожан" относительно трансфера 23-летнего форварда. Сам Жезус положительно воспринял интерес "блаугранас". Контракт воспитанника Палмейраса с Ман Сити действует до лета 2023-го.

В прошлом сезоне Габриэл Жезус провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

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