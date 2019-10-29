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Барселона нашла замену Бускетсу – Реал может помешать каталонцам

16:21 219 Читати українською
Барселона нашла замену Бускетсу – Реал может помешать каталонцам
Марко Ройс, Юлиан Вайгль, Пако Алькасер / Фото из открытых источников

Каталонский клуб поборется с Реалом за таланта Бундеслиги.

Полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Вайгль попал на радары Барселоны, сообщает Don Balon.

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По мнению руководства каталонского клуба 24-летний немец может достойно заменить плеймейкера Барсы Серхио Бускетса. Действующий контракт Юлиана с "шмелями" рассчитан до лета 2021-го.

Конкуренцию действующему чемпиону Испании может составить Реал, который заинтересован в услугах полузащитника, чтобы увеличить конкуренцию Каземиро.

В текущем сезоне Бундеслиги Вайгль провел 7 матчей, но пока результативными действиями не отличался.

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