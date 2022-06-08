Каталонцы не ограничиваются только кандидатурой Роберта Левандовски, который открыто заявил о желании уйти из Баварии. Если мюнхенцы не отпустят 33-летнего форварда, то у Барсы есть план "Б" на позицию центрфорварда.

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Это Жерар Морено из Вильярреала, которого "желтая сумбарина" оценивает в 40 млн евро – сумма, за которую Бавария якобы не против продать Левандовски. Клаусула 30-летнего форварда сборной Испании составляет 100 млн, однако Вильярреал готов снизить цену, информирует Sport.es.

Вариант с подписанием Жерара Морено тоже устроит Хави, если оформить трансфер Левандовски не получится. Правда, придется выдержать конкуренцию со стороны Атлетико, также обратившего внимание на Морено в поисках замены Луису Суаресу.

Контракт испанца с Вильярреалом рассчитан еще на 5 лет. За 211 матчей в футболке "сумбарины" нападающий забил 94 гола, отдал 33 ассиста, выиграл Лигу Европы 2020/21 и стал лучшим игроком турнира.

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