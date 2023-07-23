Каталонцы не смогут сыграть против туринцев во время турне по США, поскольку значительная часть команды страдает вирусным гастроэнтеритом.

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Как сообщает журналист Виктор Мало, причиной эпидемии в Барселоне мог стать Алехандро Бальде. Защитник на каникулах хотел узнать больше о своих корнях и посетил Гвинею-Бисау. Однако 19-летний футболист проигнорировал правила поездок в Африку. Бальде не сделал все нужные прививки. Считается, что именно во время своего путешествия он мог подхватить болезнь, которую потом обнаружили в команде.

Напомним, что во время своего турне Барселона должна сыграть против Реала, Арсенала и Милана.

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