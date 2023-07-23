Барселона нашла виновника в срыве матча с Ювентусом – поездка на родину стала причиной неприятностей
Защитник Барселоны Алехандро Бальде мог вызвать вспышку инфекции.
Каталонцы не смогут сыграть против туринцев во время турне по США, поскольку значительная часть команды страдает вирусным гастроэнтеритом.
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Как сообщает журналист Виктор Мало, причиной эпидемии в Барселоне мог стать Алехандро Бальде. Защитник на каникулах хотел узнать больше о своих корнях и посетил Гвинею-Бисау. Однако 19-летний футболист проигнорировал правила поездок в Африку. Бальде не сделал все нужные прививки. Считается, что именно во время своего путешествия он мог подхватить болезнь, которую потом обнаружили в команде.
Напомним, что во время своего турне Барселона должна сыграть против Реала, Арсенала и Милана.
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