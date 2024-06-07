Испанский хавбек Микель Мерино может оказаться в Барселоне уже этим летом.

Барселона пытается подписать Мерино, чтобы усилить центр поля для Ханси Флика, сообщает Sport. Трансфер оценивается в 25 миллионов евро и еще 5 млн бонусов.

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Идеальным вариантом для Барсы был бы Киммих, но ни его, ни Субименди каталонцы не могут позволить себе из-за финансовых трудностей. Каталонцы перейдут к активным действиям после Евро-2024.

Мерино не рвется в Барселону. Он доволен всем в Реале Сосьедад, который реанимировал его карьеру после неудачного периода в Боруссии. Микель готов покинуть Страну Басков, только если его клуб получит достойную компенсацию.

Опорная зона стала большой проблемой для Барселоны в прошлом сезоне. Замену Бускетсу найти не удалось, купленный Ромеу разочаровал, позицию приходилось закрывать Гюндогану, де Йонгу и Кристенсену.