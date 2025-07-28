Барселона подаст заявку в Федерацию по регистрации еще одного новичка после операции вратарю Марку-Андре тер Штегену.

Во вторник, 28 июля, вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген ляжет под нож – ему будет сделана операция на спине под наблюдением медицинской службы "блаугранас". После этой операции каталонский клуб планирует объявить о том, что голкипер пропустит как минимум четыре месяца, информирует Diario Sport.

Тер Штеген открыто конфликтует с Барселоной и рискует потерять статус капитана – война из-за конкурента

После этого Барселона подаст официальные документы в Федерацию, чтобы она не учитывала 80% зарплаты тер Штегена в своей отчетности. В случае одобрения этой заявки, клуб сможет зарегистрировать другого игрока.

Ранее сообщалось, что каталонцы намерены лишить тер Штегена капитанской повязки. Клуб заинтересован в избавлении от немца, на которого наставник команды Ханси Флик больше не рассчитывает. Тер Штеген зарабатывает в столице Каталонии 6,3 млн евро в год.

Барселона одержала первую победу во время турне – Рашфорд оформил передасист, Руни отметился дебютным голом