Португалец находится в стане "блаугранас" в аренде без права выкупа. Атлетико хочет за своего игрока около 80 миллионов евро, впрочем, для Барселоны, которая хочет оставить Жоау Фелиша в команде, эта сумма слишком велика.

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Согласно информации Sport, в связи с тем, что каталонцы не могут позволить выкуп в конце сезона, возникла идея о еще одной аренде. По мнению руководства Барселоны таким образом им удастся снизить сумму выкупа до 20 миллионов евро. Другой альтернативой является включение в сделку игроков, которые нравятся Атлетико, но не нужны "блаугранас". Отмечается, что сам футболист не хочет возвращаться в мадридский клуб, а там на него и не рассчитывают.

В текущем сезоне Жоау Фелиш отыграл за Барселону в 11 матчах. В активе португальца три гола и четыре результативные передачи.

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