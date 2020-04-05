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Барселона нашла шокирующее усиление на фоне финансовых проблем

12:19 161 Читати українською
Барселона нашла шокирующее усиление на фоне финансовых проблем
Лионель Месси / Marca

Барселона планирует довольно неожиданные трансферы на фоне финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Представители Эредивизи Стенгс, Боада и Мален попали в сферу интересов Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что каталонцы обратили внимание на талантливых атакующих нидерландцев из-за финансовых проблем. Боаду, как и Мален и Стенгс, могут сыграть слева в нападении – именно на этой позиции выступает Неймар, которого так хочет вернуть Барселона.

Добавим, что Боаду отличился 20 голами и 13 ассистов, а в активе Стенгса – 10 забитых мячей и 12 результативных передач за АЗ Алкмар в текущем сезоне. Мален выступает за ПСВ, записав в свой актив 17 забитых мячей и 9 ассистов.

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