Барселона нашла шокирующее усиление на фоне финансовых проблем

Барселона планирует довольно неожиданные трансферы на фоне финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Представители Эредивизи Стенгс, Боада и Мален попали в сферу интересов Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона бесплатно получит звезду ПСЖ – каталонцы уже договорились с агентом игрока

Отмечается, что каталонцы обратили внимание на талантливых атакующих нидерландцев из-за финансовых проблем. Боаду, как и Мален и Стенгс, могут сыграть слева в нападении – именно на этой позиции выступает Неймар, которого так хочет вернуть Барселона.

Добавим, что Боаду отличился 20 голами и 13 ассистов, а в активе Стенгса – 10 забитых мячей и 12 результативных передач за АЗ Алкмар в текущем сезоне. Мален выступает за ПСВ, записав в свой актив 17 забитых мячей и 9 ассистов.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують