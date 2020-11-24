В поисках центрбека Барса даже хотела вернуть в клуб Хавьера Маскерано, который недавно завершил футбольную карьеру. Об этом сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.

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Правда, 36-летний аргентинец, очевидно, хорошо чувствует себя на футбольной пенсии. На призывы подтвердить или опровергнуть эту информацию Маскерано ответил однозначно. "Пожалуйста. Не нужно ни то, ни другое", – написал Хавьер в Twitter, прикрепив веселые смайлы.

Заметим, за время карьеры в Барселоне Маскерано немало поединков провел как раз в статусе центрального защитника. Именно это стало одной из причин его ухода в 2018 году.

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