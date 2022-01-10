Аргентинский защитник Лисандро Мартинес может присоединиться к Барселоне.

Защитник Аякса Лисандро Мартинес находится на радарах руководства Барселоны, сообщает Tuttomercatoweb.

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В лагере каталонцев рассматривают 24-летнего аргентинца как потенциального преемника Жерара Пике в центре обороны "блаугранас". Действующий контракт Лисандро с амстердамцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Мартинес провел 24 матча, в которых отличился голом и четырьмя ассистами.

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