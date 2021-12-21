Атакующий хавбек "сине-гранатовых" может вернуться в чемпионат Англии уже в январе. Среди кандидатов на его подписание – Тоттенхэм и Ньюкасл.

Барселона все еще надеется избавиться от Филиппе Коутиньо, за которого в январе 2018-го заплатила Ливерпулю 135 млн евро. Каталонцы предложили 29-летнего бразильца сразу двум клубам Премьер-лиги – Тоттенхэму и Ньюкаслу, сообщает Talk Sport.

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Хави не рассчитывает на вингера, получающего колоссальную зарплату – более 200 тысяч фунтов в неделю. Продажа бразильца позволит клубу не только сократить расходы, но и неплохо заработать, что позволит соответсвовать финансовым правилам Ла Лиги.

Ньюкасл, идущий предпоследним в АПЛ, настроен усилиться в январе, чтоб избежать вылета. "Шпоры", в свою очередь, якобы интересовались Коутиньо летом 2019-го, но тогда он отправился в аренду в Баварию.

В сезоне 2021/22 бразилец забил 2 гола в 16-ти матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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