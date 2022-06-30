Барселона заключила контракт с ведущей инвестиционной компанией Sixth Street, сообщает официальный сайт клуба. Главная цель – лучшее финансовое состояние и повышение конкурентоспособности.

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Sixth Street сразу инвестирует в Барселону 207,5 миллиона евро, благодаря чему клуб будет иметь приличный прирост капитала по итогам сезона. Взамен компания приобрела 10% телеправ Барсы от Ла Лиги на 25 лет.

Напомним, что Барселона пережила финансовый кризис, из-за которого не смогла сохранить Месси и испытывала проблемы с регистрацией новых футболистов. "Блаугранас" вынуждены продавать, чтобы иметь деньги на усиление этим летом.