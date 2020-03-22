Барселона нашла неожиданную замену чемпиону мира

Руководство каталонского клуба заинтересовано в приобретении защитника "желтой субмарины" Пау Торреса.

Идея Барселоны заключается в том, чтобы продать французского центрбека Самюэля Умтити, а полученные средства потратить на приобретение молодого защитника, который в перспективе сможет надолго закрепить за собой позицию в центре обороны.

Барселона сенсационно выставила Гризманна на трансфер

"Сине-гранатовые" рассматривают несколько кандидатур. Сейчас приоритетным является вариант с приобретением Пау Торреса из Вильярреала, информирует Sport.es. Барселона уже начала переговоры с 23-летним футболистом.

На пути трансфера может стать сумма отступных в размере 50 млн евро. Если Вильярреал не согласится уменьшить ее, то каталонцы рассмотрят другие кандидатуры. Среди них – защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт.

Отметим, что Пау Торрес является воспитанником Вильярреала. В текущем розыгрыше Ла Лиги он сыграл 24 матча и забил 1 гол.

Неймар в Барселону: бразилец выполнит все условия каталонцев