Барселона нашла исполнителя на ключевую позицию – в Италии его сравнивают с легендарным Маэстро

Испанская Барселона всерьез нацелилась на "золотого мальчика" итальянского футбола Сандро Тонали, которого называют "новым Пирло".

"Блаугранас" выбрали хавбека Брешии наследником Серхио Бускетса, утверждает Corriere della Sera.

Коутиньо ближе к возвращению в АПЛ – Барселона предложила бразильца Челси

19-летний Тонали стал открытием сезона в Серии А, а обозреватели постоянно сравниваются его с легендарным Андреа Пирло. Юный итальянец обладает стилем, техникой и интеллектом, которые уже позволяют называть его новым Маэстро. Это якобы оценила Барселона, которая готова отдать за Тонали 60 млн евро плюс права на двух молодых исполнителей, которые суммарно стоят еще 10 млн.

Президент Брешии Массимо Челлино как-то обмолвился, что зимой получил очень важное предложение касательно главного таланта команды. Однако, он ничего не сказал Тонали, пообещав ему большой сюрприз в июне. CdS уверена, что речь идет о трансфере на Камп Ноу.

К слову, в нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. На родине на него охотятся все местные гранды.

Сетьєн тримається на Мессі та майже не перевершує Вальверде – перші 100 днів нового тренера Барси