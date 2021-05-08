Барселона готовит усиление атаки в летнее трансферное окно и определилась с запасным вариантом.

Нападающий ПСВ Дониелл Маллен попал в список интересов Барселоны и является еще одним вариантом "блаугранас" на усиление атаки, если трансферы Эрлинга Холанда и Мемфиса Депая провалятся, сообщает Mundo Deportivo.

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Наставник Барселоны Рональд Куман знаком с возможностями нападающего во время работы в сборной Нидерландов, поэтому намерен подписать Малена. Препятствием может стать не только потенциальная сумма трансфера (Transfermarkt оценивает Малена в 30 млн евро), но и то, что его агентом является скандальный Мино Райола.

Отметим, что Дониэлл провел 43 поединка за ПСВ во всех соревнованиях, записав в свой актив 25 голов и 9 результативных передач.

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