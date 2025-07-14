Барселона нашла альтернативу Рашфорду и Диасу – игрок провалился в Баварии
Вингер Баварии Брайан Сарагоса попал в сферу интересов Барселоны.
Барселона уже некоторое время с интересом следит за ситуацией с Брайаном Сарагосой. Испанец – один из нескольких вариантов, которые каталонский клуб рассматривает на позиции левого фланга наряду с такими игроками, как Диас и Рашфорд. Об этом информирует журналист Bild Нико Линнер.
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Сарагоса был бы более дешевой альтернативой двум вышеупомянутым звездам. Сельта, Бетис и Олимпиакос также проявляют интерес к Брайану, который провел сезон 2024/25 в Осасуне на правах аренды.
В самой Баварии Сарагоса так и не заиграл – он успел провести за нее лишь 7 матчей.
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