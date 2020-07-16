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Барселона направила запрос Тоттенхэму относительно талантливого хавбека

11:27 - Читати українською
Барселона направила запрос Тоттенхэму относительно талантливого хавбека
Райан Сессеньон и Жозе Моуринью / Фото ФК Тоттенхэм

Райан Сессеньон может перебраться в стан каталонского гранда.

Барселона заинтересована в подписании хавбека Тоттенхэма Райана Сессеньона, сообщает Sky Sports.

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Представители каталонского клуба уже направили запрос в Лондон, чтобы уточнить возможность продажи 20-летнего таланта. Стоит отметить, что Барса наблюдает за Райаном еще со времен его выступлений за Фулхэм.

В нынешнем сезоне Сессеньон провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

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Теги
Англия Барселона Барселона Трансферы Барселоны Тоттенхэм Тоттенхэм Трансферы Райан Райан Сессеньон
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