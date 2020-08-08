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Барселона – Наполи: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

21:50 - Читати українською
Барселона – Наполи: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона – Наполи: стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов

Барселона в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ принимает Наполи. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

10’ Клеман Лангле
 
10’ Клеман Лангле

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона – Наполи начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Первый матч завершился вничью – 1:1.

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Стартовые составы

Барселона:

Наполи:

Барселона – Наполи: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Теги
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