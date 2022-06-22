Многомесячная сага Усмана Дембеле и его будущего близится к своему завершению.

Чемпион мира в шаге от подписания нового контракта с каталонцами, утверждает журналист AS Хави Мигель.

Барселона официально объявила, что переедет с Камп Ноу на другой стадион

Барселона не меняла своего предложения еще с декабря. Клуб давал Дембеле 14 млн евро в год, а француз требовал 20 млн. В понедельник Хави в очередной раз сообщил игроку, что увеличения ставки не будет – либо он принимает, либо может искать новый клуб свободным агентом. Похоже, вингер "сломался" и пойдет на уступки Барсе.

В прошлом сезоне Дембеле провел 32 матча, в которых оформил 2 гола и 13 ассистов. Французом интересовались Челси и ПСЖ.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги