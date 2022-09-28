Летний новичок каталонцев Эктор Бельерин получил травму на тренировке, информирует Mundo Deportivo.

Месси покинет ПСЖ в конце сезона и требует, чтобы Барселона выгнала Пике – ультиматум для камбека

МРТ диагностировала повреждение камбаловидной мышцы левой ноги. Бельерин ориентировочно пропустит 3-4 недели. За это время Барселона проведет ряд важных матчей, в частности Класико против Реала (16 октября) и два судьбоносных поединка ЛЧ с Интером (4-го и 12-го).

Травма Бельерина создает для Хави проблему правого защитника, где остается только Серхи Роберто. Ранее серьезные повреждения получили Кунде и Араухо, которые могли закрыть эту позицию.

Испания вырвала драматичную победу у Португалии и вышла в плей-офф Лиги наций, Швейцария выбросила Чехию из элиты