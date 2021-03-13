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Фате столкнулся с немалыми проблемами в течение восстановления и даже дважды ложился под нож. Юный вингер не играл с ноября прошлого года, однако все же сохраняет надежду помочь команде в текущем сезоне. Если все будет хорошо, то в начале апреля он будет тренироваться на футбольном поле. Есть высокая вероятность, что 18-летний нападающий сыграет в последних турах Примеры и будет претендовать на место в составе сборной Испании перед Евро-2020.

Добавим, что в текущей кампании Фати успел провести 10 матчей, отличился 5 голами и 4 ассистами.

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