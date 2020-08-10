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Барселона надеется на португальский обмен с Манчестер Сити

10:54 - Читати українською
Барселона надеется на португальский обмен с Манчестер Сити
Силва и Роналду / Getty Images

Барселона может предложить Манчестер Сити неожиданный бартер игроками.

Целью каталонцев стал атакующий хавбек Бернарду Силва, информирует Telegraph.

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Барселона уже не первый год охотится на универсального игрока Манчестер Сити, однако "горожане" отвергали возможность продажи. Этим летом вице-чемпионы Испании сделают новый подход с предложением обмена. "Блаугранас" готовы отдать латераля Нелсона Семеду, выступающего вместе с Бернарду в сборной Португалии. Также предполагается доплата со стороны Барселоны.

Добавим, что Силва провел 52 матча в сезоне 2019/20, отметился 8 голами и 10 ассистами. Статистика Семеду – 41 матч, один гол и 6 ассистов.

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Трансферы Испания Нелсон Нелсон Семеду Трансферы Барселоны Бернарду Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Англия
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