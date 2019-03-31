Барселона надеется бесплатно подписать Мату

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата бесплатно может достаться Барселоне.

Хуан Мата может покинуть Манчестер Юнайтед следующим летом после завершения контракта, сообщает The Sun.

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Барселона надеется подписать испанского полузащитника, которому уже почти 31 год. Ранее сообщалось, что "блаугранас" готовы продать Ивана Ракитича, также команду пополнит голландец Фрэнки де Йонг.

Стоит отметить, что Мата является воспитанником мадридского Реала, после которого выступал в составе Валенсии, Челси и Манчестер Юнайтед.