toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Барселона надеется бесплатно подписать Мату

20:40 70 Читати українською
Барселона надеется бесплатно подписать Мату
Хуан Мата / Daily Mail

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата бесплатно может достаться Барселоне.

Хуан Мата может покинуть Манчестер Юнайтед следующим летом после завершения контракта, сообщает The Sun.

Барселона и Атлетико поспорят за Чилвелла, – The Sun

Барселона надеется подписать испанского полузащитника, которому уже почти 31 год. Ранее сообщалось, что "блаугранас" готовы продать Ивана Ракитича, также команду пополнит голландец Фрэнки де Йонг.

Стоит отметить, что Мата является воспитанником мадридского Реала, после которого выступал в составе Валенсии, Челси и Манчестер Юнайтед.

Теги
Барселона Барселона Испания Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Хуан Мануэль Мата Хуан Мануэль Мата Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
49
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук