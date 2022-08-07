Барселона даже не думает прекращать активную работу на трансферном рынке. Очередной звездной целью клуба стал хавбек сборной Португалии Бернарду Силва, сообщает Sport.es.

Манчестер Сити предложил своего лидера Реалу и Барселоне – "горожанам" нужны деньги на звезду Лиги 1

По информации источника, каталонцы планируют начать активные переговоры с Манчестер Сити и уверены, что они завершатся успехом. Для Бернарду уже готов контракт на 4 сезона. "Горожане" готовы продать игрока за 80 млн евро. Барса попытается снизить сумму, но для этого трансфера ей даже не обязательно продавать Фрэнки Де Йонга.

Следует отметить, что важную роль в работе над трансфером играет сам футболист. Силва дал понять Манчестер Сити, что он хочет уйти. Португальцу не нравится жизнь в Англии, поэтому он настроен давить на свой нынешний клуб, чтобы ускорить трансфер.