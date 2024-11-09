Барселона нацелилась на звезду Баварии, которой активно интересуется Реал – Флик стремится вернуть своего экс-подопечного
9 ноября 14:32 - Читати українською
Защитник Баварии Альфонсо Дэвис может стать игроком каталонского клуба.
Ханси Флик намерен вернуть Альфонсо Дэвиса под свое управление, сообщает Christian Falk.
Манчестер Юнайтед намерен подписать звездное трио из Баварии – сразу двое могут стать свободными агентами летом
По информации журналиста, наставник Барселоны уже работает над переходом своего бывшего игрока. Действующий контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до июня 2025-го, после чего игрок сможет покинуть команду на правах свободного агента.
В гонке за подписанием Дэвиса лидирует Реал Мадрид, который активно следит за ситуацией. Однако Манчестер Юнайтед также заинтересован в услугах канадца и включен в список претендентов.
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