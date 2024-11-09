Ханси Флик намерен вернуть Альфонсо Дэвиса под свое управление, сообщает Christian Falk.

Манчестер Юнайтед намерен подписать звездное трио из Баварии – сразу двое могут стать свободными агентами летом

По информации журналиста, наставник Барселоны уже работает над переходом своего бывшего игрока. Действующий контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до июня 2025-го, после чего игрок сможет покинуть команду на правах свободного агента.

В гонке за подписанием Дэвиса лидирует Реал Мадрид, который активно следит за ситуацией. Однако Манчестер Юнайтед также заинтересован в услугах канадца и включен в список претендентов.