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Барселона нацелилась на таланта Лацио

17:41 78 Читати українською
Барселона нацелилась на таланта Лацио
Луис Фелипе / Фото ФК Лацио

Защитник римского Лацио Луис Фелипе попал на радары Барселоны.

Барселона заинтересована в услугах Луиса Фелипе и даже делегировала скаутов на прошлые матчи Серии А для просмотра за игроком, сообщает Corriere dello Sport.

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Сам футболист хочет остаться в римском клубе, но его не устраивают финансовые условия действующего контракта, который рассчитан до лета 2022 года. По информации СМИ, трансфер может обойтись каталонцам в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А 22-летний Фелипе провел 19 матчей, в которых отличился голом и ассистом.

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Теги
Трансферы Лацио Лацио Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Луис Фелипе Луис Фелипе
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