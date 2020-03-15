Барселона нацелилась на таланта Лацио

Украина — 18:16 114
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Динамо - Десна: безнадежность киевлян в атаке - их воспитанник и кандидат в сборную могли хоронить хозяев за 45 минут
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Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо до матча киевлян благодаря голу экс-динамовцаУкраина — 15:53 876
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Гарай заболел коронавирусом – первый официальный случай в ПримереИспания — 13:38 267
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УПЛ будет приостановлена – динамовский СМИ намекает на влияние легионеров ШахтераУкраина — 13:16 749
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Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцевИталия — 12:44 527