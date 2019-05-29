Барселона нацелилась на Русильйона – игрока Вольфсбурга

Жером Русильйон, который защищает цвета Вольфсбурга, попал на радары Барселоны.

Фланговый защитник "волков" может переехать в столицу Каталонии, информирует Mundo Deportivo.

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26-летний игрок присоединился к Вольфсбургу год назад из Монпелье за 8 миллионов евро. В течение этого сезона за Русильйоном внимательно следил технический директор "блаугранас" Эрик Абидаль, который высоко оценивает возможности своего соотечественника. Именно он и является главным инициатором подписания левого защитника.

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В сезоне 2018/19 Русильйон забил три гола и отдал шесть ассистов в 28 матчах Бундеслиги.