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Барселона нацелилась на Русильйона – игрока Вольфсбурга

11:10 52 Читати українською
Барселона нацелилась на Русильйона – игрока Вольфсбурга
Жером Русильйон / Reuters

Жером Русильйон, который защищает цвета Вольфсбурга, попал на радары Барселоны.

Фланговый защитник "волков" может переехать в столицу Каталонии, информирует Mundo Deportivo.

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26-летний игрок присоединился к Вольфсбургу год назад из Монпелье за 8 миллионов евро. В течение этого сезона за Русильйоном внимательно следил технический директор "блаугранас" Эрик Абидаль, который высоко оценивает возможности своего соотечественника. Именно он и является главным инициатором подписания левого защитника.

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В сезоне 2018/19 Русильйон забил три гола и отдал шесть ассистов в 28 матчах Бундеслиги.

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Испания Вольфсбург Вольфсбург Барселона Барселона Трансферы Трансферы Барселоны Жером Русильйон Жером Русильйон
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