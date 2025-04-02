Барселона активно планирует свою трансферную кампанию и нашла усиление в линию атаки.

Эдон Жегрова уже объявил руководству Лилля, что покинет клуб летом. Его соглашение с "догами" завершается в 2026 году.

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Как информирует Diario Sport, Барселона рассматривает привлечение Эдона в команду. Каталонцы высоко оценивают технические навыки косовского вингера. "Кулес" летом столкнутся с большой конкуренцией со стороны Наполи, которые видят в Жегрове замену Кварацхелии, а также клубов из АПЛ. Впрочем, Барселона имеет преимущество над конкурентами. Отмечается, что Эдон является болельщиком "блаугранас".

Жегрова присоединился к Лиллю зимой 2022 года. Вингер проявил себя в этом сезоне Лиги чемпионов. Эдон внес большой вклад в победы над Реалом (1:0) и Атлетико (3:1), в ворота которого оформил гол.

Всего за Лилль Жегрова провел 107 игр, оформив 26 голов и отдав 18 ассистов.

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