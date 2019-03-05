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Барселона нацелилась на Монреаля

10:01 42 Читати українською
Барселона нацелилась на Монреаля
Начо Монреаль / Фото Evening Standard

Защитник Арсенала Начо Монреаль может перебраться в Примеру.

33-летний Начо Монреаль может перейти в Барселону, сообщает The Mirror.

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Каталонский клуб рассматривает испанца как дублера Жорди Альбы на левом фланге обороны "блаугранас".

Напомним, Начо присоединился к Арсеналу в 2013 году, перейдя из Малаги. Также игрок продолжает выступать за сборную Испании.

В текущем сезоне чемпионата Англии Монреаль провел 15 матчей, в которых отметился голом и 3-мя ассистами.

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