Удачный старт команды Мичела в Ла Лиге привлекает к ней внимание. Неудивительно, что футболисты Жироны находятся на радарах именитых клубов.

Жирона может помочь Барселоне избавиться от трансферного провала

Как сообщает Sport, Барселона, которая планирует летом усилить атаку, заинтересована в трансфере вингера Савио. Спортивному директору каталонцев Деку очень нравится универсальность бразильца. 19-летний игрок в Жироне преимущественно выходит слева на фланге, но может также играть на позиции Виктора Цыганкова справа. Савио оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что бразилец выступает за Жирону на правах аренды из Труа. Оба клуба находятся в системе Сити Групп. В текущем сезоне Савио сыграл в 11 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Жирона на последних минутах вырвала победу над Сельтой, вернув лидерство – Довбик не поразил, Цыганков вернулся.