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Барселона нацелилась на Канте

22:58 9 Читати українською
Барселона нацелилась на Канте
Н'Голо Канте с Кубком мира / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Н'Голо Канте попал в сферу интересов Барселоны.

Барселона настроена подписать полузащитника Челси Н'Голо Канте. Каталонцы готовы включить в сделку Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.

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По мнению испанского клуба, это позволит Барселоне удешевить транфер 27-летнего француза. К слову, недавно Челси подписал хавбека Наполи Жоржиньо, выступающего на схожей с Канте позиции.

Напомним, вчера Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира. Контракт француза с Челси истекает летом 2021 года.

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