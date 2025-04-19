Ганси Флик определился с двумя кандидатами на усиление защиты в летнее трансферное окно, сообщает Diario AS.

Экс-звезда Шахтера мог присоединиться к Барселоне – его лично приглашал Флик

Речь о бразильском правом защитнике Фиорентины Додо и его коллегу по амплуа Андрея Ратиу из Райо Вальекано. Барселона мониторит экс-игрока Шахтера, который сейчас сияет в Серии А, не первый год. И после нескольких неудачных попыток клуб планирует наконец договориться с 26-летним бразильцем, который может стать конкурентом Жюлю Кунде.

Румынский защитник Ратиу является запасным вариантом на случай, если Додо снова откажет "блаугранас". Спортивный директор каталонцев Деку уже начал переговоры с обоими игроками.

Добавим, что Додо перебрался в Фиорентину из Шахтера в 2022 году. В текущем сезоне он отыграл 41 матч во всех турнирах за "фиалок", оформив 5 ассистов. Также бразилец помог команде дойти до полуфинала Лиги конференций, где итальянцы сыграют против Бетиса.

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