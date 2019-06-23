Барселона нацелилась на хавбека Реал Сосьедада Мерино

Украина — 18:04 1349
-
"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана
-
Дани Алвес предложен Барселоне – трансферу мешают несколько факторовИспания — 15:55 397
-
Лидер сборной Люксембурга Родригес отказал Динамо, чтобы остаться в чемпионате Японии, – СМИУкраина — 14:40 363
-
Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованнымУкраина — 14:15 2487
-
Лидс стал очередным претендентом на БуффонаАнглия — 13:00 104