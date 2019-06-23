toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона нацелилась на хавбека Реал Сосьедада Мерино

21:22 16 Читати українською
Барселона нацелилась на хавбека Реал Сосьедада Мерино
Микель Мерино / Фото ФК Реал Сосьедад

Полузащитник Реал Сосьедада Микель Мерино может перебраться в команду действующего чемпиона Испании.

На радары Барселоны попал Микель Мерино, сообщает Noticias de Gipuzkoa.

Дани Алвес предложен Барселоне – трансферу мешают несколько факторов

Клаусула хавбека Реал Сосьедада составляет 45 млн евро. Действующий контракт 23-летнего испанца рассчитан до 2023 года. Игрок также известен своими выступлениями за Ньюкасл и Боруссию Д.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино провел 29 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 5-ю ассистами. Реал Сосьедад занял 9-ю строчку турнирной таблицы Примеры.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа

blog_ava
Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019 – как это было
00:10
1226
Теги
Барселона Барселона Испания Трансферы Реал Сосьедад Реал Сосьедад Микель Мерино Микель Мерино Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук