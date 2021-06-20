Защитник Аталанты Робин Госенс может после Евро-2020 отправиться в Испанию.

Робин Госенс является одной из приоритетных трансферных целей Барселоны на лето, сообщает Sport1.de.

Лапорта анонсировал еще несколько трансферов Барселоны – президент каталонцев наехал на ПСЖ из-за трансфера Вейналдума

Представители "блаугранас" уже начали диалог с агентом 26-летнего защитника. Аталанта не отпустит своего футболиста за сумму меньшую, чем 35 млн евро. Действующий контракт Робина с бергамасками рассчитан до лета 2023-го.

Сейчас Госенс защищает цвета сборной Германии на Евро-2020. Робин стал лучшим игроком матча против Португалии (4:2), отличившись голом и ассистом.

Португалия – Германия: фантастический Госенс, очередной шаг Роналду к рекорду, Бундестим рвется в плей-офф Евро-2020