Барселона нацелилась на форварда Манчестер Юнайтед после провала с Ферраном Торресом
28 ноября 15:45 - Читати українською
Нападающий МЮ Антони Марсьяль может перебраться в каталонский клуб.
Антони Марсьяль заинтересовал тренерский штаб Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.
Манчестер Сити не отпустит Торреса в Барселону зимой, несмотря на договоренность игрока с каталонцами.
Для усиления атаки каталонцы хотели подписать полузащитника Ман Сити Феррана Торреса, но цена в 70 млн евро изменила планы "блаугранас". Портал Transfermarkt оценивает Антони в 35 млн евро.
Марсьяль не может похвастаться постоянной игровой практикой в Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 6 матчей, в которых отличился только одним голом.
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