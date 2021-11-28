Нападающий МЮ Антони Марсьяль может перебраться в каталонский клуб.

Антони Марсьяль заинтересовал тренерский штаб Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Манчестер Сити не отпустит Торреса в Барселону зимой, несмотря на договоренность игрока с каталонцами.

Для усиления атаки каталонцы хотели подписать полузащитника Ман Сити Феррана Торреса, но цена в 70 млн евро изменила планы "блаугранас". Портал Transfermarkt оценивает Антони в 35 млн евро.

Марсьяль не может похвастаться постоянной игровой практикой в Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 6 матчей, в которых отличился только одним голом.

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