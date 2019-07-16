Барселона нацелилась на Фирпо – воспитанники "блаугранас" могут стать частью сделки

Испанская Барселона присоединилась к гонке за защитником севильского Бетиса Фирпо Хуниором.

Каталонцы готовы отдать за уроженца Доминиканы деньги плюс кого-то из своих игроков, сообщает Mundo Deportivo.

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В частности, на Бенито Вильямарин в аренду может перебраться 19-летний Хуан Миранда. Также частью сделки может стать Марк Кукурелья, которого Барса выкупила у Эйбара за 4 млн евро.

На Фирпо также претендуют английские гранды. Интерес к левому защитнику ранее приписывали Ливерпулю и Манчестер Юнайтед.

В сезоне 2018/19 Фирпо Хуниор провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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