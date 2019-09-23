Барселона нацелилась на дуэт из Наполи – Абидаль пересмотрел игроков вживую

Испанская Барселона собирается усилить проблемные позиции игроками итальянского Наполи. Технический секретарь "блаугранас" Эрик Абидаль посетил матч "партенопейцев" против Лечче в 4-м туре Серии А.

"Блаугранас" просматривали Калиду Кулибали и Фабиана Руиса в матче чемпионата Италии, утверждает Mundo Deportivo.

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Ответственный за трансферную политику Барсы Абидаль уже готовит будущие трансферы каталонцев и посетил матч Наполи на выходных. В частности, дуэт из Неаполя должен усилить центр обороны и среднюю линию Барселоны. Правда, эти переходы команда с Камп Ноу попытается оформить следующим летом, поскольку не имеет свободных средств для усиления состава зимой.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, суммарная рыночная стоимость Кулибали и Руиса составляет 125 млн евро.

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