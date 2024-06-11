Ханси Флик, новый тренер "кулес", активно взялся за работу и подыскал для своей команды усиление. Немецкий специалист предложил руководству Барселоны подписать Джереми Фримпонга. Учитывая тяжелую финансовую ситуацию, "блаугранас" должен найти приемлемый способ оформить трансфер игрока Байера.

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Как сообщает Diario Sport, немецкий клуб будет не против того, чтобы в сделку был включен другой футболист. Леверкузенцы интересовались Ансу Фати, на которого не рассчитывает тренерский штаб Барселоны.

Утверждается, что Байер предлагал отдать вингера в аренду или продать по доступной цене. Разговор был о 10-15 миллионах евро. В Барселоне считают, что Фати не согласится уйти, поскольку хочет принять участие в предсезонной подготовке под руководством Ханси Флика.

Джереми Фримпонг хочет дождаться завершения Евро, прежде чем принимать какое-либо решение относительно своего будущего. Голландец в сезоне 2023/24 принял непосредственное участие в завоевании титула чемпиона Германии. За Байер он отыграл в 47 матчах, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.

Фримпонг – универсальный игрок. Он может играть по всему правому флангу, за что его и ценит наставник леверкузенцев Хаби Алонсо.

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